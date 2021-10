Na Policijski upravi Ljubljana so ob tem pojasnili, da so nekaj po polnoči prejeli obvestilo, da je neznani storilec s tekočino z močnim vonjem polil vrata ene izmed stavb na območju centra Ljubljane. Na kraju so našli tudi manjše vedro z omenjeno snovjo. O dogodku še zbirajo obvestila in bodo glede na vsa ugotovljena dejstva tudi ustrezno ukrepali, so navedli za STA.

Direktor NIJZ Milan Krek je bil lani deležen groženj, o katerih je spregovoril tudi v pogovoru za STA. Že lani poleti je namreč napovedoval močan drugi epidemični val. »To napovedovanje je imelo za posledico kar nekaj groženj, ki sem jih dobival,« je dejal. Takrat je povedal, da je zadnjo grožnjo s smrtjo dobil v petek, poleg tega mu vsakič, ko pride iz stavbe NIJZ, nekdo sledi.

Na NIJZ so marca prejeli tudi že sumljivo pošiljko, za katero pa se je izkazalo, da ni bila nevarna.