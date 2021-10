Zunanja ministra sta izpostavila pomen nadaljnjega sodelovanja med državami Zahodnega Balkana na vseh področjih. Turkovićeva je poudarila pomen evropske perspektive pri vključevanju držav tega območja in zavezanost BiH k izpolnjevanju pogojev, saj je BiH ciljna država razvojnega sodelovanja. Logar je izrazil podporo in pomoč Slovenije pri tem procesu ter željo po nadaljnjem uspešnem sodelovanju med državama in večjemu napredku v bilateralnih odnosih med državama. »BiH je tretji najpomembnejši trg slovenskih investicij, zato je gospodarsko sodelovanje zelo pomembno,« meni Logar. »Tema integracije držav je prednostna in pomembna za vse, zato so jasne evropske perspektive ključne,« je povedala Turkovićeva in dodala, da brez stabilne BiH ne bo stabilnega Zahodnega Balkana.

Izpostavila je tudi očiten napredek federacije BiH v približevanju standardom EU, potrebnega pa bo še veliko dela, predvsem na področju boja proti korupciji in organiziranem kriminalu. »Pri borbi proti posledicam pandemije smo gospodarsko uspešni, nadaljujemo z množičnim cepljenjem, s tem pa pričakujemo bolj liberalen sistem prehajanja mej med državami.« Med drugim sta se šefa diplomacij dotaknila tudi ilegalnih migracij; Turkovićeva je dejala, da je položaj glede tega zaenkrat stabilen, ampak da te migracije še naprej ostajajo regionalni problem, s katerim se nobena država ne zmore soočiti sama.