V prenovo Sitarjeve hiše, ene najstarejših zgradb, in kulturni spomenik na levem bregu topliške Sušice, ki je občinska last, so skupaj z davkom vložili nekaj manj kot 450.000 evrov. Za ta namen so dobili skupaj približno 135.000 evrov evropske in državne denarne podpore, razliko je iz sredstev za financiranje občin pokrila domača občina, je vodja Turistično informacijskega centra Dolenjske Toplice Polona Vrtar povedala za STA.

Sitarjeva hiša povzema občinsko turistično ponudbo in ponudbo domačih pridelovalcev, v njej bo delovalo turistično-informacijsko središče, je dodala.

Zatočišče spominov, hkrati pa prostor, namenjen turizmu, športu, kulinaričnim doživetjem in kulturi

»Hiša, ki se spogleduje z detajli različnih obdobij, vas bo ob vstopu pozdravila s svojo domačnostjo in popeljala nazaj v preteklost,« je pojasnila vodja projekta.

S toplino in domačimi dobrotami naj bi postala zatočišče spominov, hkrati pa prostor, namenjen turizmu, športu, kulinaričnim doživetjem in kulturi, ki bo okrepil ponudbo kraja in prispeval k njegovi lepši podobi.

V Sitarjevi hiši so med drugim uredili tudi kuhinjo z jedilnico, ki bo na voljo za pokušine, delavnice, predavanja in tematska srečanja. Povezali bodo tradicionalno s sodobnim in mlado s starejšim, saj želijo zagotoviti spoznavanje in ohranjanje kulturne dediščine in prenos bogatega znanja s starejših na mlajše in obratno, je še dejala Vrtarjeva.

Po podatkih topliške občine so se pri prirejanju Praznika topliškega jabolka, katerega namen je spodbuditi tovrstno oz. izročilno območno dejavnost ter predstaviti občinsko turistično ponudbo, s to povezali domači sadjarji in predelovalci sadja, tamkajšnja društva, gostinci in drugi.

Med drugim bodo v petek pripravili šesto državno in 20. društveno tekmovanje v peki jabolčnih zavitkov, kmečko tržnico, kulinarično razstavo jabolčnih jedi in peko kostanja.

V soboto vabijo na dan odprtih vrat in odprtje Sitarjeve hiše. Odprli bodo razstavo otroškega vrtca Gumbek, razglasili zmagovalce tekmovanja v peki jabolčnih zavitkov, odprli razstavo domačih pridelkov in razstavo fotografij natečaja Jabolko, so še navedli na topliški občini.