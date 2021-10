Sloviti "kanibal", ki velja za največjega kolesarja vseh časov, je prepričan, da bi lahko 23-letnik s Klanca pri Komendi presegel njegovo kariero.

V njej je po podatkih Cyclingnews slavil kar 525 zmag, se 11-krat podpisal pod skupno zmago na velikih tritedenskih dirkah, od tega petkrat na dirki po Franciji in petkrat po Italiji. Samo na Touru je dobil 34 etap, s čimer je rekorder skupaj z Britancem Markom Cavendishem (do 34. zmage je prišel letos). V karieri je trikratni svetovni prvak Merckx dobil kar 19 preizkušenj, ki sodijo med pet največjih dirk na svetu oziroma kolesarske spomenike.

Pogačar je trenutno pri dveh spomenikih, oba je osvojil letos, na dirki Liege - Bastogne - Liege ter minulo soboto po Lombardiji. Ob svojem imenu pa ima že dve zmagi na Touru. Merckx je prvi Tour osvojil pri 24.

Je šele na začetku svoje kariere

»Tadej je šele na začetku svoje kariere in mislim, da bi se na nekaterih dirkah lahko odrezal bolje kot jaz. Je popoln kolesar, ki ima talent, taktično inteligenco in predvsem atraktiven slog. V zadnjih letih so z mano primerjali mnogo kolesarjev. Od vseh mi je Pogačar še najbolj podoben,« je začel 76-letni Belgijec.

»Ima 23 let, že dvakrat pa je osvojil dirko po Franciji, skupaj ima kar 30 zmag. To je neverjetno. Pri 24 letih sploh še nisem osvojil Toura. Je na začetku svoje poti in na nekaterih dirkah že boljši kot jaz. Je velik šampion in še dolgo bomo uživali v njegovih predstavah,« je na dogodku v Italiji razlagal Merckx.

»Eddy je popoln kolesar, zmagal je povsod. Zame bo težko že enkrat dobiti dirko Milano - Sanremo, kaj šele sedemkrat kot on. Seveda rad zmagujem, ampak znam priznati tudi poraz. Na vsaki dirki želim pustiti vtis, četudi gre zgolj za kriterij v Sloveniji,« je odvrnil Pogačar.

V tej sezoni je dobil 13 dirk, od tega 11 v svetovni seriji, preostali dve pa na domači dirki po Sloveniji. Julija je postal dvakratni zaporedni zmagovalec dirke po Franciji, ustavil pa se ni niti po njej in vpisal zmago po Lombardiji.

Merckx je leta 2019 ob debiju na Vuelti prvič prepoznal talent slovenskega asa. »Že takrat sem vedel, da imamo v karavani nekoga posebnega, saj je že v prvi sezoni med profesionalci dobil tri etape na dirki po Španiji, zadnjo celo po samostojnem napadu 37 km pred ciljem, medtem ko ga je lovila ekipa Movistarja. Letos je še na bolj silovit način uničil tekmece ter jim v etapi na Le Grand-Bornand odvzemal minuto za minuto,« je slikovito dodal Belgijec.

Slednji je 23-letnemu »gorenjskemu volku«, kot se glasi eden od Pogačarjevih vzdevkov, ponudil tudi nekaj nasvetov. »Lahko mu zgolj rečem, da ostane z nogami na tleh, saj se vsako leto začne z ničle, sam pa bo moral znova dokazovati, da je najmočnejši. Ampak to vse že ve, ob sebi pa ima poleg tega še odlično ekipo, ki skrbi za vsako malenkost. Če bo tako nadaljeval, bo osvojil še veliko Tourov in zagotovo tudi Giro,« je še dejal Merckx.

Tudi Pogačarja ne zanima le zmaga na Touru, kot je za konec povedal najboljši kolesar letošnje sezone. »Letos sem na olimpijskih igrah osvojil tretje mesto, rad pa bi v nadaljevanju kariere osvojil zlato. Ampak rad bi postal tudi svetovni prvak, rad bi zmagal tudi na Giru in Vuelti,« slovenskega asa citira Cyclingnews.