Nekdaj degradirano območje med ustjem Badaševice in Žusterno je danes sodoben in urejen urbani obmorski park z lično oblikovanimi zalivi in prodnatimi dostopi do morja, so navedli na Mestni občini Koper, ki je večji del ureditve območja sklenila še pred poletno sezono, ko je uredila skalomet, nanj postavila velike prefabricirane betonske plošče, na dveh mestih uredila prodnat dostop do morja in na novo speljala tudi kolesarsko in pešpot.

Zdaj bo občina območju nadela končno podobo. Tako bodo zasadili drevesa tamariska, alepskih borov, pinij, hrastov in koprivovcev, neposredno ob obali bodo zgradili tribune, uredili zaliv s prodnatim dostopom do morja, skozi zelenico pa speljali novo pešpot.

Nova pridobitev je po podatkih občine že letos privabila številne obiskovalce, ki so na prostrani zelenici s prodnatimi dostopi do morja preživljali svoj prosti čas. Prihodnjo turistično sezono bo park še bolj privlačen. Kot napovedujejo v Kopru, bodo dela sklenili pred začetkom naslednje turistične sezone.