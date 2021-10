Potniki so obtičali na letališčih od vzhodne do zahodne obale ZDA, nekaterim pa so odpovedali že šest ali več poletov domov. Večina se je znašla tako, da je šla na pot z drugimi družbami.

Težave so se začele, potem ko je sindikat pilotov družbe na zveznem sodišču v petek zahteval blokado ukaza o cepljenju vseh zaposlenih proti covidu-19. Piloti uradno niso proti cepljenju, jih pa skrbi vprašanje bolniškega dopusta, če bodo imeli negativno reakcijo na cepivo.

Piloti sicer trdijo, da je za trenutne motnje oz. odpovedi letov krivo vodstvo družbe, ki ni posodobilo tehnologije za izdelavo urnikov letenja za posadke. Sistem naj bi bil preobremenjen, potem ko je prišlo do prvih odpovedi letov, pa so si težave sledile kot domine.