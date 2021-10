V ponedeljek so policisti namreč prejeli obvestilo občana o vozniku vozila, ki je vzbujal sum, da izvršuje kaznivo dejanje. Policisti so izsledili vozilo renault Megane karavan kremaste barve, v katerem je bilo več oseb. Osumljenec se je med sledenjem ustavil, nato pa vzvratno zapeljal proti službenemu vozilu policije, ki je ustavilo za njim, in trčil vanj. Pri tem sta se policista lažje poškodovala, službeno vozilo pa je bilo zaradi udarca nevozno, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Osumljenec se je nato odpeljal v smeri Golišča, policisti pa ga iščejo zaradi suma kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja. V iskanje so vključili tudi helikopter, vozilo pa so kasneje našli zapuščeno v okolici Kresniškega vrha. Osumljenec še ni znan, o vseh ugotovitvah pa bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policija vse, ki imajo morebitne informacije, poziva, da to sporočijo na številko 113 ali na Policijsko postajo Litija na številko 01 890 02 80.