Po izračunih medijev se bo elektrika za gospodinjstva podražila od 21 do 35 odstotkov, odvisno od tarife. Za male poslovne odjemalce bodo cene višje za okoli 30 odstotkov. Plin se bo podražil za 12 odstotkov.

»Zadnje čase smo priča izjemnim razmeram na trgih surovin in energentov, kjer cene iz dneva v dan dosegajo rekordno visoke ravni,« so že prejšnji teden ob objavi novega cenika zapisali pri Petrolu. Cene energentov za dobavo v letu 2022 so tako v zadnjem letu zato občutno povišale: električna energija za več kot 175 odstotkov, cena plina za skoraj 300 odstotkov, nafta za okrog 65 odstotkov in emisijski kuponi za več kot 125 odstotkov, so navedli.