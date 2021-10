Tropska nevihta Kompasu je v ponedeljek prizadela najbolj poseljen otok Luzon, nato pa se je premaknila čez otočje v smeri Južnokitajskega morja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pet ljudi je umrlo na otoku Luzon, štirje pa na otoku Palawan, večinoma v poplavah in zemeljskih plazovih.

Na območju province Cagayan na otoku Luzon je bilo poplavljenih 11 občin. Pod vodo so bile avtoceste in mostovi. Razmere pa so se začele umirjati danes zjutraj, so sporočile lokalne oblasti. Neurje je huje prizadelo tudi otok Palawan.

Filipine v povprečju vsako leto prizadene okoli 20 neviht in tajfunov, ki pogosto pustošijo po otoku in terjajo smrtne žrtve.