Hrvaška socialdemokratska stranka SDP po dolgih letih ni več največja opozicijska v saboru, potem ko je konec prejšnjega tedna njeno poslansko skupino zapustilo 18 poslancev, tudi bivši predsednik stranke Davor Bernardić. Aktualnemu vrhu stranke s predsednikom Peđem Grbinom na čelu je ostalo zvestih 14 poslancev. Zaradi dolgoletne krize je tudi priljubljenost SDP med volilci v prostem padu. Vpliv nekoč velike nacionalne stranke na hrvaško politiko in družbo v prihodnosti je negotov.

V vrhu SDP se tolažijo, da je prišlo do razkola zgolj v poslanski skupini ter da je s tem »bratomorna vojna« v stranki končana. Strankarski disidenti, ki so kot neodvisni poslanci ustanovili močnejšo poslansko skupino z imenom Skupina socialdemokratov, pa menijo, da se bo erozija članstva v SDP nadaljevala, dokler bo njihovo bivšo stranko vodila obstoječa garnitura. Za zdaj trdijo, da ne razmišljajo o ustanovitvi nove levosredinske stranke, saj računajo, da se bodo spopadi v SDP nadaljevali ter da se bodo vrnili v stranko matico po padcu Grbina in aktualnega vodstva. Takšen razplet pričakujejo že kmalu potem, ko bodo konec novembra znani rezultati znotrajstrankarskih volitev za vodilne položaje v regionalnih in lokalnih podružnicah SDP. Medtem bodo kot največja opozicijska poslanska skupina imeli pravico do položaja enega od podpredsednikov sabora, ki ga ima zdaj SDP.

Začelo se je že s porazom leta 2003 Kriza v SDP ni od včeraj. Že leta se v stranki vrstijo spopadi, ki niso povezani s političnim programom in pomanjkanjem idej, temveč z egom in lastnimi interesi posameznikov. Začela se je že po nepričakovanem porazu na parlamentarnih volitvah 2003, stopnjevala pa po smrti prvega predsednika stranke Ivice Račana, ko je leta 2007 vodenje SDP prevzel aktualni predsednik države in bivši premier Zoran Milanović. SDP je v času Milanovića vodila vlado, a dokončno izgubila jasno socialdemokratsko razpoznavnost, kar jo je posledično vse bolj ločevalo od volilne baze na levici. Pretrgala je tudi vezi s tradicionalnimi zavezniki, tako vodilnimi sindikati kot intelektualci, ki so privrženci levice. Prve večje razpoke znotraj SDP je bilo videti po porazu na volitvah leta 2015, ko je stranka končala v opoziciji. Istega leta so izgubili tudi na predsedniških volitvah s porazom Iva Josipovića. Dokončno je počilo, ko je po porazu na predčasnih parlamentarnih volitvah leta 2016 odstopil Milanović in so za predsednika SDP izvolili Bernardića. Temu so politično življenje od začetka grenili nezadovoljni Milanovićevi ljudje, med katerimi je bil tudi Grbin. Bernardić pa je obračunaval z nesomišljeniki, tudi s suspenzijami, da bi preprečil njihove kandidature za položaje v stranki. Obenem je na potencialno zmagovalna mesta na seznamih stranke za lanske parlamentarne volitve delegiral svoje privržence, ki so potem predstavljali tudi večino v poslanski skupini SDP. Bernardić, ki mu niti javnost ni priznala velikega talenta za politiko, je odstopil po polomu SDP na parlamentarnih volitvah junija lani, kar je bil tretji tovrstni zaporedni poraz. Stranki ni pomagala niti zmaga Milanovića kot kandidata SDP pred tem na predsedniških volitvah.

Izbrisali več tisoč članov stranke Grbin je prevzel vajeti SDP na strankarskih volitvah oktobra lani. V začetku leta je vrh stranke razpustil nekaj podružnic, vključno z zagrebško, češ, da si želijo čist začetek. Za največjo podružnico SDP je trdil, da je bila večinoma tesno povezana s pokojnim zagrebškim županom Milanom Bandićem, proti kateremu je potekalo več postopkov zaradi korupcije. Med revizijo članstva so z izgovori, kot je dolgoletno neplačevanje članarine ali obstrukcija delovanja stranke, z ostrimi rezi izbrisali več tisoč članov, tudi nekatere poslance, vključno z Bernardićem. Agonija je prejšnji teden pripeljala do razkola v poslanski skupini. Posledice za SDP bodo dolgotrajne. Stranka skorajda ne obstaja v Slavoniji in Dalmaciji. Tudi v drugih delih države ima bolj značilnosti regionalne kot nacionalne stranke. Prva najbolj vidna posledica spopadov je nadaljnji padec priljubljenosti SDP v javnomnenjskih raziskavah. Zadnja anketa, ki jo je v nedeljo zvečer objavila hrvaška televizija RTL, je potrdila prejšnje raziskave v drugih medijih, da je SDP le še tretja stranka v državi za HDZ in Zmoremo! Že kdaj prej se je sicer zgodilo, da je kakšna nova stranka na levici za kratek čas v anketah prehitela SDP, večinoma pa je ta zadnjih dvajset let vodila ali vlado ali opozicijo.