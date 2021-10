Poročilo o izvajanju Carigrajske konvencije: Opazili napredek, a nasilja nad ženskami je še veliko

Med epidemijo je stopnja nasilja za domačimi zidovi naraščala. Državni mehanizmi in sistem nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z zaščito žrtev, so bili na preizkušnji. Strokovnjaki Sveta Evrope so ocenili, ali Slovenija sledi carigrajski konvenciji za zaščito žensk in otrok.