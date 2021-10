Savo Milošević, trinajsti trener Olimpije v času Milana Mandarića, niti štiri mesece ni zdržal na vroči ljubljanski klopi. V Stožicah so v nedeljo pozno zvečer zelo skopo v treh povedih sporočili, da se klub razhaja s svojim trenerjem in mu želi obilo uspeha na življenjski poti. Nekdaj sijajni srbski napadalec ne odhaja zaradi nogometnih razlogov, saj je z moštvom po tretjini prvenstva pod vrhom prve lige. Predčasno se poslavlja kot žrtev zamenjave oblasti v klubu, ki izvaja kadrovsko čistko.

Julija letos prav nič ni kazalo na tako hiter razhod. Ko je Mandarić peščico novinarjev tedaj povabil na kosilo, da bi predstavil nov strokovni kader z Miloševićem na čelu, je vzhičeno izjavil, da je Olimpija za trenerja dobila najboljšega vodjo v njegovem šestletnem mandatu. Zaupanje v delo nekdanjega srbskega reprezentanta se je hitro skrhalo tudi zaradi različnih interesov prišepetovalcev, ki so Mandarića v Ljubljani večkrat razočarali in naplahtali z napačnimi nasveti. Miloševića je kot trenerja Olimpije vselej branil Mandarićev sorodnik in poslovni partner v klubu Željko Mandarić, ki tik pred zamenjavo klubskega vodstva nima več nobene moči odločanja. Ko je bodoči predsednik Delius pred desetimi dnevi nakazal pet milijonov evrov za nakup Olimpije, je postalo jasno, da se kratko obdobje Miloševića v Ljubljani končuje, ker pač ne spada v milje novih oblastnikov.

Brata Skender pred vrati Stožic

Za Sava Miloševića je bila Olimpija prva trenerska služba v tujini. Spremenjeno zasedbo je vodil na šestnajstih tekmah (osem zmag, dva remija, šest porazov) in postajal vse bolj priljubljen med igralci. Takoj na začetku poti z Olimpijo se mu je zgodil nočni škandal med pripravami na Bledu. V javnosti so se pojavile obtožbe o posilstvu mladega dekleta, klub pa se je brez natančnega pojasnila dogodka odzval tako, da je odslovil tri igralce (Frelih, Bosić, Perović). Ljubljančani so v letošnji sezoni hitro izpadli iz Evrope, potem ko na dveh tekmah niso sprožili strela v okvir gola Santa Clare. Najodmevnejši Miloševićev poraz se je zgodil v Stožicah proti Radomljam, ki so Olimpiji v novi sezoni odščipnile že pet točk. Zadovoljivo so se Ljubljančani odrezali proti Mariboru – v Stožicah so ga premagali, v Ljudskem vrtu pa remizirali.

Milošević, ki je z Olimpijo podpisal dveletno pogodbo, odhaja iz Ljubljane skozi stranska vrata v paketu s svojimi pomočniki in v zameno za odpravnino. V klubu pravijo, da bo treninge do nadaljnjega vodil dosedanji pomočnik Milan Anđelković, v resnici pa je vse pripravljeno za vrnitev hrvaškega trenerja Dina Skenderja, ki zagovarja obrambni slog igre in se je v začetku leta 2021 poslovil iz Stožic. Neuradno bo v Ljubljani deloval tudi njegov brat Marin Skender, ki spada v ožji krog nove oblasti kluba. Jasno je le, da v Ljubljani nič več ne bo tako, kot je bilo doslej. Po spremembah v pisarnah kluba se med zimskim prestopnim rokom obeta velika prenova igralskega kadra.