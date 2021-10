Lepotni kirurg - titanov dioksid - prisilno zapušča živilsko industrijo

Titanovemu dioksidu, “lepotnemu kirurgu” nekaterih živil, kot so bomboni, žvečilni gumiji in slaščice, so šteti dnevi. Francija je uporabo tega barvila zaradi morebitnih toksičnih učinkov na človeka pri proizvodnji živil prepovedala že januarja 2020, kmalu ji bodo morale slediti druge države.