Na 50. svetovno prvenstvo v športni gimnastiki, ki bo prihodnji teden v Kitakjušuju, bo danes odpotovala šestčlanska slovenska reprezentanca. Moški del bo s trenerjem Sebastjanom Piletičem na konju z ročaji zastopal Sašo Bertoncelj. Za Škofjeločana bo to že 13. nastop na največjem tekmovanju, drugi na Japonskem, kjer se je pred desetimi leti uvrstil v finale, v njem pa s padcem ostal brez želene kolajne in želene vstopnice za olimpijske igre v Londonu. Ženski del bosta pod vodstvom Andreja Mavriča zastopali Tjaša Kysselef na gredi in preskoku ter Lucija Hribar v mnogoboju. Šesti član bo nekdanji telovadec, v zadnjih letih pa fizioterapevt Žiga Britovšek.

»Prišel je čas, da s Sašem odpotujeva na najino zadnje skupno svetovno prvenstvo, vsaj v vlogi trenerja in tekmovalca. Od leta 2001 v Debrecenu bo to najino skupno že dvanajsto, manjkal sem le na prvenstvu v Londonu. Sašo je kot vedno dobro pripravljen. Čeprav bo nastopil na svojem zadnjem velikem tekmovanju, se je treninga lotil vestno in zavzeto. Veseli me, da je ambiciozen, zato se kljub koronavirusnim omejitvam veselim prvenstva,« je pojasnil Bertoncljev trener Sebastjan Piletič.

Bertoncelj verjame vase Sedemintridesetletni Sašo Bertoncelj je včeraj v telovadnici gimnastičnega centra v Ljubljani dejal, da dejstvo, da gre že na trinajsto svetovno prvenstvo, pove veliko o njegovi starosti. »Kljub temu se počutim dobro. Po letu 2018 na nobenem prvenstvu nisem tekmoval stoodstotno pripravljen, saj sem imel težave s številnimi poškodbami. Vesel sem, da sem relativno zdrav ter da se počutim dobro. Sestavo sem pripeljal do takšne ravni, da je lahko konkurenčna ter mi prinese dober rezultat. Na svetovno prvenstvo se ne grem slikat, temveč si želim odmevnega rezultata. Če mi bo sestava uspela, bom razočaran, če se ne bom uvrstil v finale. Če pa mi ne bo uspela, ne bom imel izgovorov. Občutek, da sodim v širši krog kandidatov za dober rezultat, je dober,« pravi najizkušenejši slovenski telovadec. Podobno kot Bertoncelj in Piletič je pred desetimi leti v Tokiu kot trener že sodeloval Andrej Mavrič. »Tako za Lucijo kot Tjašo lahko rečem, da potujeta na svetovno prvenstvo dobro pripravljeni. Veseli me, da je Lucija na zadnjih tekmah pokazala dobre nastope, tako da lahko odpotuje bolj samozavestna. Tjaša je izkušena telovadka, ki ima številne izkušnje z največjih tekmovanj. Žal je imela v zadnjem tednu težave s krči. Upam, da bo lahko na Japonskem normalno trenirala in tekmovala,« pravi Andrej Mavrič. Na vprašanje, kakšni so rezultatski cilji, odgovarja: »Na vsakem prvem prvenstvu po olimpijskih igrah je težko napovedovati rezultate, saj niti ne vem, kakšna bo konkurenca. Veliko telovadk je bodisi končalo kariero bodisi so si v poolimpijski sezoni vzele tekmovalni premor. Vse države gradijo ekipe za naslednje olimpijske igre, zato sem prepričan, da bomo videli številne nove telovadke.«