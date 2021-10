Po nekaterih nepričakovanih izidih na začetku lige ABA, predvsem treh porazih neposrednega tekmeca Cedevite Olimpije za končnico Mornarja, je zmaga Ljubljančanov na obračunu 3. kroga proti FMP spadala pod kategorijo nujno. A zmajem se je na domačem parketu zalomilo. Po napovedih trenerja Jurice Golemca so se Beograjčani izkazali za žilavega nasprotnika, ki je na koncu iz Stožic vseeno nepričakovano odnesel poln izkupiček.

Kapetan Jaka Blažič in soigralci so v današnji obračun krenili brez obolelega Eda Murića, ki je staknil virozo. Po zagotovilih iz zmajevega gnezda je bil za moštvom teden dni dobrih in trdih treningov, česar pa mu ni uspelo prenesti na parket. Predvsem so imeli gostitelji v prvi četrtini obilico smole, saj je kopica žog zaplesala po obroču in se namesto vanj skotalila na drugo stran. To je nekoliko načelo samozavest Olimpije, ki predvsem po zaslugi prevečkrat egoističnega Marcusa Keena ni in ni našla pravega ritma v napadu. Podobno je bilo tudi pri gostih, ki so prevladovali v fizični moči, zato je bil izid večino prvega polčasa poravnan. Na roko Ljubljančanom ni šel niti srbski sodnik Milivoje Jovčić, ki je vsako nejasno situacijo ocenil kot žogo za nasprotnika in si zato prislužil žvižge dobrih tisoč gledalcev na tribunah. Kljub temu so igralci trenerja Golemca proti koncu prvega polčasa ob vodstvu za devet imeli priložnost, da uidejo nasprotniku, a na drugi strani nemudoma prejeli trojko.

Ob odhodu sodniške trojice na glavni odmor je Jovčića na stran potegnil nekdanji direktor lige ABA in Olimpije Roman Lisac in mu verjetno med drugim omenil, da je sprejel nekaj napačnih odločitev. A to sodniškega kriterija ni spremenilo, saj je bil ta še naprej naklonjen gostom. Je bila pa boljša igra zmajev, ki so povedli že s 13 točkami prednosti, nato pa znova zapadli v krizo in nasprotniku dovolili, da je v zaključku dvakrat povedel za točko. Ob izenačenju na 77 je Keene zgrešil trojko, a na drugi strani z ukradeno žogo poskrbel, da FMP ni prišel do meta za zmago. V podaljšku so zmaji povsem razpadli in tudi po zaslugi sodnikov, Slovenec Mario Majkić si je privoščil grobo napako, ki je ni uvidel niti po ogledu posnetka, utrpeli prvi poraz v sezoni, ki mora dati Golemcu pošteno misliti.

»Ko smo ob koncu tretje četrtine zapadli v težave s prekrški visokih igralcev, smo imeli proti fizično močnemu FMP težave. V napadu smo hiteli, posledično nam je padla tudi obramba. Nehali smo 'teči', zato tudi nismo dosegali lahkih košev iz protinapada. Zgrešili smo kar deset prostih metov, kar se ne sme dogajati. Ob tem je grozno, da smo v 45 minutah zbrali vsega devet asistenc,« je bil razočaran Jurica Golemac.