Za ljubitelje Uršk

V petek potujem v Slovenj Gradec na Festival mlade literature Urška, ki ga v sodelovanju z množico posameznikov, organizacij in ustanov prirejata Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in njegova revija Mentor. Urška, kot festivalu ljubkovalno rečemo, letos praznuje 20. obletnico delovanja na osemindvajset let podlage – tako temu rečemo na vzhodni strani –, razvil se je namreč iz literarne kolonije Srečanje pisateljev in pesnikov začetnikov, ki ga je ekipa nekih ruralnih literarnih norcev vzpostavila v Gradišču v Slovenskih goricah, danes Sv. Trojici, daljnega leta 1973, kar je skoraj Abraham. V državi bomo danes težko našli književnico ali književnika, ki svoje literarne poti ni začel ali vsaj malo prehodil v okviru te ljubiteljske, torej »amaterske«, večidel tudi nevladne, društvene, prostovoljno-profesionalne, javno-zasebne, visokokakovostne, strokovno izpeljane, unikatno neprecenljive in nenadomestljive pobude.