Kerberji pred vrati bolnišnic

Včeraj je bil svetovni dan boja proti bolečini. Občutek bolečine je načeloma zelo relativna stvar. Nekateri lahko prenesejo izdrtje zoba brez protibolečinske injekcije, drugi se zvijajo od bolečine že ob misli na vbod te injekcije. Toda ena izmed bolečin je največja med vsemi: bolečina, ki jo starši občutijo, ko gledajo svojega bolnega ali poškodovanega otroka. Zato si lahko le zamislimo bolečino, ki sta jo čutila starša štiriletnega malčka z opečeno nogico, ko sta sedela v avtomobilu ter pred urgenco celjske bolnišnice čakala na rezultat hitrega testa, ki bi njunemu otroku omogočil dostop do zdravnika, fantek pa je medtem od bolečine neutolažljivo jokal. Bolečina staršev se je kaj kmalu verjetno spremenila v jezo, vedoč, da se rezultat hitrega testa pokaže že po slabi minuti, nikakor pa ne šele po 40 minutah, kolikor so čakali v avtomobilu. Jeza se je nato razvila v bes, vedoč tudi, da pri vsem sračjem gnezdu odlokov PCT velja, da otrokom, mlajšim od 12 let, nikjer ni treba izpolnjevati pogoja PCT – ne v piceriji, ne v vrtcu, ne pri zdravniku. Razlog, zakaj je moral deček čakati na rezultate testa, je bil ta, da je oče po pravici povedal, da otrok kašlja, ker je pač na vstopnem listu pred vsakršno obravnavo pri zdravniku tudi vprašanje, ali imate simptome, podobne simptomom covida. Zato sta se zdravnik in medicinska sestra odločila, da jim vstop v bolnišnico ni dovoljen.