V odnosu do vzornih državljanov pa predpisi ne učinkujejo kot sredstvo zagotavljanja bolj preglednega, pravno varnega in učinkovitega okolja, temveč kot mehanizem za prepoved, omejevanje in naznanjanje, kaj vse se ne da. Pri nas tako vlada prelestna pravna entropija. Vse je po pravu na papirju, praksa pa gre svojo pot.

Slovenija se tako sooča z balkanizacijo v vsakršnem pomenu te besede. V kulturnem smislu, z vidika pravne, politične, ekonomske, zares osnovne družbene kulture smo Balkan. Prav tako se je povsem zbalkaniziral naš celotni družbeni sistem, ki je razpadel na prafaktorje. Tisti, ki bi morali zgraditi zdrav javni prostor in nenehno skrbeti za njegovo vzdrževanje: državne institucije, politika, mediji, civilna družba, šole in univerze vsak po svoje in vsak s svoje strani, pri čemer je ena odkrito dominantna, delajo vse, da je slovenska demokracija čedalje bolj plehka, profana, toksična, banalna, razklana in razcefrana. V tem okolju cvetijo težaki, brezpravje, neumnost in primitivizem. Cvetijo, vladajo in bodo očitno še in spet vladali. Finance