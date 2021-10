V čigavem interesu policija zasebno varuje Janševo stranko?

Marezige so kraj, ki se je v svetovno zgodovino zapisal kot prizorišče prvega upora zatiranega ljudstva zoper fašizem. Ta simboličen kraj se je v soboto znašel v nenavadni situaciji, ko so se tam zbrali privrženci vladajoče politične stranke, ki neprestano zasmehuje in blati partizanski upor proti fašizmu. Ta stranka celo poveličuje kolaboracijo z okupatorji in v iskanju nove resnice postavlja izdajstvo naroda ob bok partizanskemu boju. Zagovarja celo teorijo, da so se tudi tisti, ki so sodelovali z okupatorjem med drugo svetovno vojno, borili za svobodno Slovenijo.