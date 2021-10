– spoštuje sodbe sodišč le, ko so po njegovi volji;

– sodnike in tožilce obtožuje pristranskosti in neučinkovitosti;

– večini ustavnih sodnikov pripisuje soodgovornost za nadaljnje okužbe ali smrti zaradi covida, ko neposlušno odpravljajo ali zadržujejo protikoronske odloke;

– ne dovoli imenovanja evropskih tožilcev;

– bo uničil STA;

– bo prevzel javno RTV;

– favorizira provladne medije;

– napada in obtožuje novinarje, ko si ga drznejo kritizirati;

– politično obvladuje policijo in NPU ter spodbuja izvajanje kadrovskih čistk;

– izvaja pritisk na neodvisne nadzorne institucije, predvsem na informacijskega pooblaščenca ter računsko sodišče;

– obsoja vodstvo evropske komisije, da se vmešava v politične bitke držav članic;

– menja strokovnjake, ki niso pravih barv in prepričanj ter omalovažuje njihovo strokovnost;

– podpira vpliv politike na izbor ravnateljev v vrtcih in šolah;

– skrbi, da vlada deluje v korist kapitala in njegovih somišljenikov;

– politično obvladuje Telekom, Pošto Slovenije, Luko Koper, Dars, Eles in mnoga druga podjetja in institucije;

– ne ustvarja pogojev za preprečevanje korupcije pri porabi javnega denarja;

– se dela, da ga zanimajo dimniki, v resnici pa ga predvsem Dimniki;

– radodarno »tala«, ne da bi ga skrbelo, kako vrniti;

– se neprestano norčuje iz političnih nasprotnikov in jih žali;

– opozicijo obtožuje spodbujanja in organiziranja protestov proti vladi;

– se maščuje vsem, ki so mu v preteklosti, po njegovem, škodovali, in prezira vse, ki ga ne podpirajo;

– ne priznava dejstva, da ga večina državljanov ne mara;

– nas vztrajno vleče na Vzhod, čeprav mu ljudstvo za to ni dalo mandata;

– se je v vladi obdal z »odločnimi« moškimi;

– vneto izpolnjuje raznovrstne želje RKC;

– se razume z rumenimi jopiči in jih podpira pri razvijanju njihovih nacionalističnih idej;

– zaničuje večino nevladnih organizacij ter ustvarjalcev v kulturi;

– se približuje problematizaciji pravice do splava;

– vlada z neustavnimi odloki ter povzroča kaos v družbenih podsistemih;

– je multipraktik, po potrebi tudi zdravstveni minister ter epidemiolog in infektolog, čeprav je samo obramboslovec;

– zavozi spopad z epidemijo ter bitko za čim večjo precepljenost;

– podcenjuje stiske ljudi ter zaostruje represijo;

– kot že kdaj v preteklosti spet načrtno ustvarja izredne razmere ter s svojimi dejanji vzbuja strah.

V koalicijski pogodbi je zapisano, da bo koalicija v ospredje postavljala vse tisto, kar nas združuje in povezuje. Kdaj boste vi, koalicijski ministri in poslanci, ki ga tako ljubeče in brezpogojno podpirate, priznali, da Janez Janša najrajši uničuje ter globoko razdvaja in ločuje?

Nikoli ne prizna nobene napake. Za vse so krivi prejšnji, drugi, oni, ki niso naši, tisti, ki so proti nam. Da naj bi bil največja osebnost slovenske zgodovine? Res je največji – avtokrat.

Magda Plementaš Lombar, Kranj