Občina Kamnik se je lansko poletje odločila, da bo na cesti na Veliko planino (do Rakovih ravni) začela pobirati parkirnino, predvsem z namenom, da promet na planini uredijo in cesto asfaltirajo, saj je vzdrževanje sedanje makadamske drago. Zadnji dve sezoni, ko se je zaradi epidemioloških razmer povečal obisk planine tudi v zimskem času, pa je na cesti, tudi zaradi številnih zdrsov, vladal kaos.

Koncesijo za pobiranje parkirnine so podelili družbi Velika planina, ta pa je v letu dni s parkirninami zbrala približno 160.000 evrov, od tega je bila polovica stroškov. Družba, ki jo vodi Mark Anžur , se je tako že septembra odločila, da cesto asfaltirajo že letos. Na razpisu, ki ga je objavila družba, so prejeli tri ponudbe, najugodnejšo je oddalo gradbeno podjetje Brlec, ki je specializirano za urejanje gorskih cest in je tudi dobilo posel. Odsek v dolžini 1700 metrov med Kranjskim rakom in Rakovimi ravnmi bodo asfaltirali za dobrih 750.000 evrov. Družba Velika planina, ki je v stoodstotni lasti občine Kamnik, ima v tem trenutku za investicijo še dovolj lastnih sredstev, za potrebe realizacije celotnega projekta bodo najeli posojilo, dokapitalizacija družbe iz občinskega proračuna za ta namen pa po besedah župana Mateja Slaparja ni predvidena. »Družba bo tako omenjeni strošek investicije pokrila z zadolžitvijo do 450.000 evrov za obdobje petih let, razliko pa bomo krili iz lastnih sredstev,« je povedala Nataša Puhalj iz družbe Velika planina.

Asfaltirano cesto bo pozimi lažje vzdrževati

Da je omenjena cesta predvsem v poletnih mesecih izredno obremenjena, potrdi tudi sogovornica. »Od maja do septembra beležimo nekaj manj kot 70 odstotkov celoletnega obiska. Najmanjši obisk je novembra in marca, medtem ko je v zimskem času, od decembra do februarja, nekaj manj kot 20 odstotkov letnega obiska,« je povedala in dodala, da je namen asfaltiranja ceste tudi širitev cestišča, ki bo posledično tudi varnejše. »Prav v zimskem času se je pokazala nuja po asfaltiranju omenjenega odseka ceste, saj je bilo zaradi takratnega stanja cestišča zimsko vzdrževanje ceste težje in manj učinkovito, kot bo zdaj.«

Čeprav so ob urejenem parkirišču na Rakovih ravneh že lani postavili mitnico, ta zdaj sameva. »Parkirnino trenutno pobiramo na Kranjskem raku in ne na Rakovih ravneh, kjer je tudi urejeno parkirišče, saj tako že pred vožnjo do prvih parkirišč opozorimo in obvestimo obiskovalce o delu na cesti ter o morebitnih popolnih oziroma začasnih zaporah,« je še sporočila Nataša Puhalj.

Dela, ki trenutno potekajo po načrtih, so začeli že prvi teden v septembru, zaradi njih pa na cesti velja spremenjen prometni režim vse do konca novembra, ko naj bi dela končali. Vse do takrat pa bodo potekala od ponedeljka do petka, občasna popolna zapora pa je možna od ponedeljka do četrtka med 11. in 14. uro. Obvoza v času popolne zapore ni.