Delnice zrasle kljub kazni

Delnice kitajskega podjetja Meituan, ki se ukvarja z internetno prodajo, so v ponedeljek zrasle za več kot osem odstotkov kljub protimonopolni kazni v višini 534 milijonov dolarjev. Podlago za izrečeno kazen je kitajska državna uprava našla pri pregledu poslovne prakse podjetja, ki je zlorabilo svoj prevladujoči položaj na spletnem trgu dostave hrane. Regulator trga je ugotovil, da je Meituan prisilil trgovce, da z njim podpišejo ekskluzivno pogodbo o sodelovanju, proti tistim, ki tega niso storili, pa je kazensko ukrepal. Globa je bila sicer nižja od pričakovane. Predstavlja približno tri odstotke prihodkov podjetja v letu 2020 in je nižja od štiriodstotne globe (2,8 milijarde dolarjev), ki jo je dobil internetni velikan Alibaba. Investitorji so nižjo kazen od pričakovane sprejeli zelo pozitivno, saj so zrasle tudi druge delnice v panogi in indeks Hang Seng Tech potisnile 3,2 odstotka višje. Delnice so višje potisnile tudi širši Hang Seng indeks, ki je pridobil dva odstotka vrednosti.