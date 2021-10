Na NIJZ cepljenje priporočajo vsem prebivalcem, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo. Je pa cepljenje še posebej priporočljivo za skupine z večjim tveganjem za težek potek bolezni, to so starejši od 65 let, kronični bolniki in njihovi družinski člani, osebe, ki imajo izrazito povečano telesno težo, majhnim otrokom (od pol leta do dveh let starosti) in njihovim družinskim članom, nosečnicam in njihovim družinskim članom, zdravstvenim delavcem in sodelavcem ter zaposlenim v domovih starejših občanov, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe, ter drugim delavcem v nujnih službah.

Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih bolezni večinoma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje z znaki obolenja dihal ter bolečinami v mišicah in sklepih. Pri ogroženih skupinah prebivalstva pa lahko bolezen poteka s težjo klinično sliko s pogostimi zapleti, kot so virusne in bakterijske pljučnice, in tudi z višjo smrtnostjo. Pri teh skupinah cepljenje zmanjšuje tveganje za hospitalizacije in tudi smrt zaradi bolezni same ali njenih zapletov.