S predlagano spremembo proračuna bo zagotovljenih dodatnih 450 milijonov evrov za dosego skupnega zneska v višini 1,3 milijarde evrov, ki je potreben, da se državam z nizkimi in srednjimi dohodki zagotovi dodatnih 200 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19, so sporočili iz Bruslja.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je namreč v svojem govoru o stanju v uniji sredi prejšnjega meseca napovedala, da bo EU v luči globalnega spoprijemanja s pandemijo covida-19 podarila dodatnih 200 milijonov odmerkov cepiva za revnejše države.

V spremembi proračuna so predlagana tudi dodatna sredstva v višini 57,8 milijona evrov za krepitev mehanizma EU na področju civilne zaščite. Sredstva za odzivanje na izredne razmere je treba povečati zaradi pokrivanja stroškov odzivanja na izredne razmere in naravne nesreče to poletje, kot so bili vračanje državljanov EU iz Afganistana, aktivnosti ob potresu na Haitiju ter boj z gozdnimi požari v Evropi.