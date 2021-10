CDU se skupaj s sestrsko stranko CSU po 16 letih vodenja vlade zdaj najverjetneje podaja v opozicijo. Na volitvah 26. septembra je koalicija CDU/CSU dobila le 24,1 odstotka glasov, kar je osem odstotnih točk manj kot pred štirimi leti in doslej najslabši rezultat na nacionalni ravni. Kanclerskemu kandidatu Arminu Laschetu več kot jasno ni uspel poskus, da bi lahko nasledil odhajajočo strankarsko kolegico, kanclerko Angelo Merkel.

Kot je dejal Ziemiak, v sedanjem vodstvu stranke razumejo frustracije in jezo članov, ki jim ni uspelo priti v parlament kljub predani volilni kampanji. Analiza napak bo »brutalno odkrita«, je dejal in napovedal, da bodo »na mizi vsa odprta vprašanja«.

Laschet je po volilnem debaklu napovedal, da bo pred odstopom še uredil naslednje korake, ki jih potrebuje stranka. Kdaj naj bi prišlo do menjave vodstva stranke, se sicer še ni jasno izrazil. Prav tako dpa ne poroča, kdaj naj bi izvedli izredni kongres.

Se pa medtem že pojavljajo ugibanja, kdo bi lahko prevzel vodenje CDU. Med favoriti se omenjajo nekdanji vodja poslanske skupine CDU Friedrich Merz, sedanji zdravstveni minister Jens Spahn in zunanjepolitični strokovnjak Norbert Röttgen.

Danes se nadaljujejo pogovori o oblikovanju t. i. semaforske koalicije

V Nemčiji se sicer danes nadaljujejo pogovori o oblikovanju t. i. semaforske koalicije med socialdemokrati (SPD), Zelenimi in liberalci (FDP). Srečanja so napovedana še za torek in petek.

Stranke sicer še niso začele pravih koalicijskih pogajanj. Ta bodo na vrsti po zaključku pogovorov, če bodo strani ocenile, da bi lahko sklenile koalicijsko pogodbo.

Na volitvah konec septembra so v Nemčiji s 25,7 odstotka glasov zmagali socialdemokrati. Medtem ko so si programsko blizu z Zelenimi, so razlike z liberalci večje, predvsem glede vloge države v družbi in gospodarstvu.

Novi bundestag se bo na ustanovni seji sestal 26. oktobra, medtem ko bo trenutna vlada s kanclerko Angelo Merkel posle opravljala do izvolitve novega kanclerja. Kot ciljni datum, do katerega bi Nemčija lahko dobila novo vlado, se pogosto omenja božič.