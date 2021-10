Na celjsko urgenco so starši v soboto pripeljali štiriletnega sina z opečeno nogo. Ker je bil prehlajen in je kašljal, so pred sprejemom v urgenci zahtevali, naj opravi hitri test na koronavirus. Od prihoda do obravnave je zato minilo kar 40 minut in še to po posredovanju direktorice bolnišnice. Slednjo je namreč poklical ogorčeni oče otroka. V zvezi z dogodkom je bil izveden tudi strokovni nadzor, ki pa je ponudil zaključek, da »časovni odmik začetka obravnave dečka z opeklinami ni vplival na potek obravnave«.

»V bolnišnici obžalujemo in se opravičujemo za časovno komponento, ki je povečala čustveno stisko staršev in je odstopala od protokola,« je dejal v. d. strokovnega direktorja bolnišnice Radko Komadina. S poročilom so že seznanili tudi starše in se jim opravičili.

Dodal je, da je strokovna komisija v nadzoru ugotovila, da pri zdravljenju otroka ni prišlo do strokovne napake. V poročilu pa vseeno obžalujejo, da deček na izvid hitrega testa ni čakal v prostorih bolnišnice, pod medicinskim nadzorom zaradi boljše ocene in obravnave bolečine.

Minister za zdravje Janez Poklukar je v zvezi s primerom že opravil pogovor z vodstvom bolnišnice. Izpostavil je, da mora biti nujna medicinska pomoč nudena vsem, ki jo potrebujejo, ne glede na covid stanje. Prepričan je, da moramo biti še posebej pozorni na najmlajše.

Štiriletnik je medtem sicer razvil hujšo obliko respiratornega virusa in ostaja v bolnišnici.