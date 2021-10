Vršilec dolžnosti strokovnega direktorja celjske bolnišnice Radko Komadina in direktorica Margareta Guček Zakošek sta se staršem štiriletnega dečka, ki so ga v petek popoldne pripeljali na urgenco celjske bolnišnice zaradi opečene nogice, opravičila in dogodek obžalovala. Ker je bil deček tudi prehlajen in je kašljal, so ga najprej napotili na hitri antigenski test zaradi suma na okužbo s koronavirusom, na rezultat pa so morali starši z otrokom, ki je jokal zaradi hudih bolečin, čakati kar v avtu pred bolnišnico.

»Sreča je bila, da smo imeli s seboj lavor mrzle vode in smo mu tako lajšali bolečine. A lahko bi sina vseeno takoj sprejeli, ga namestili v izolacijsko sobo in mu že med čakanjem na test omilili bolečine s kakšnim analgetikom,« je po dogodku dejal Matija Cigler, oče nesrečnega štiriletnika, ki je nogico ponesreči pomočil v krop, ki je bil pripravljen za njegovo inhalacijo. A čakanje v avtu je bilo mučno tako za starše kot otroka, ki je neutolažljivo jokal. V obravnavo so ga sprejeli šele po dobre pol ure, starši zatrjujejo, da po 40 minutah, ko je tudi hitri test pokazal, da ni okužen s koronavirusom, pač pa z respiratornim sincicijskim virusom.

»Zdravnik, ki je obravnaval otroka, gre za dolgoletnega otroškega kirurga, ki je že imel slabe izkušnje s covidom-19, se je za hitri antigenski test odločil v dobri veri, da ne bi prišlo do morebitnega vdora covida v sivo cono. Namreč, kljub temu da otroci pogosto nimajo nobenih znakov okužbe, virus pogosto prenašajo, mi pa smo v paranoičnem strahu, da bi virus zanesli med tiste, ki niso okuženi,« je dejal Komadina. In dodal, da časovni zamik začetka obravnave ni vplival na sam izid zdravljenja. Omenil je tudi, da je zdravnik ob triaži ocenil, da gre za lahko telesno poškodbo, kot je opredeljena po klasifikatorju, saj je šlo za zgolj dvoodstotno povrhnjo dermalno opeklino, ki naj ne bi imela nobenih, tudi ne estetskih posledic.