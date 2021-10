V Švici so cene za teste različne; antigenski testi stanejo od 30 do 50 švicarskih frankov, testi PCR okoli 150 frankov (približno 140 evrov). Brezplačni testi so še naprej na voljo za mlajše od 16 let in tiste, ki se zaradi zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Do brezplačnih testov na okužbo z novim koronavirusom so v Švici še naprej upravičeni tudi tisti, ki so že prejeli prvi odmerek cepiva proti covidu-19, in za tiste, za katere sumijo, da so zboleli za covidom-19. Brezplačni testi bodo še naprej na voljo za šolo in podjetja, za katere velja obveznost rednega testiranja.

PCT tudi v Nemčiji in Švici V Švici od sredi septembra velja pravilo, da je potrebno pred vstopom v notranjost restavracij ter kulturnih in prostočasnih prostorov pokazati potrdilo, ki dokazuje, da je oseba cepljenja proti covidu-19, je prebolevnik ali ima veljaven negativni test na okužbo. Enako velja tudi v Nemčiji. V Švici je polno cepljenih približno 60 odstotkov prebivalcev. Zaradi tega je švicarska vlada že začela z novo kampanjo cepljenja. Med drugim z dodatnimi 50 mobilnimi cepilnimi enotami, kjer se je mogoče cepiti brez predhodnega naročanja. Švicarsko ministrstvo za zdravje je tudi predlagalo, da naj bi tiste, ki druge prepričajo, da se cepijo proti covidu-19, nagradili z bonom za 50 evrov. Večina švicarskih kantonov je to že zavrnila kot napačno vzpodbudo in opozorila na nevarnost zlorab.