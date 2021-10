»Moški je večkrat zabodel 22-letno žensko iz Postojne,« so potrdili na PU Koper in dodali, da se je to zgodilo na Tržaški ulici okoli pol sedme ure zjutraj.

Žensko so odpeljali v bolnišnico, osumljenca pa so prijeli pri njem doma. Več informacij bo znanih po zaključku preiskave.