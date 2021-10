Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Veter bo popoldne postopno ponehal.

V torek bo sprva večinoma oblačno. Popoldne se bo oblačnost trgala, možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do okoli 10, najvišje dnevne od 10 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo zjutraj bo ponekod prehodno rahlo deževalo. Čez dan bo na Primorskem delno jasno, drugod bo spremenljivo oblačno s kratkotrajnimi manjšimi plohami. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugod prehodno severovzhodni veter. V četrtek bo večinoma sončno s šibko burjo na Primorskem.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad južnim Jadranom in osrednjim Sredozemljem pa je ciklon. Od severozahoda priteka nad naše kraje nekoliko toplejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v sosednjih pokrajinah Italije delno jasno. Tudi v krajih severno od nas se bo čez dan razjasnilo. Drugod bo še prevladovalo oblačno vreme, v krajih južno od nas bo ponekod rahlo deževalo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, pod Velebitom zelo močna burja burja, ki bo popoldne slabela.

V torek bo sprva pretežno oblačno in večinoma suho, popoldne se bo od severa jasnilo. V krajih vzhodno in severno od nas bo možna kakšna kratkotrajna ploha. V Kvarnerju bo pihala šibka burja.

Biovreme: Vremenska obremenitev bo čez dan slabela. V torek bo vremenska obremenitev nizka.