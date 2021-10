Tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price je po srečanju v nedeljo zvečer sporočil, da se je ameriška delegacija osredotočila na vprašanja varnosti in terorizma, varnega prehoda ameriških državljanov in tujcev ter afganistanskih partnerjev, kakor tudi na človekove pravice vključno s sodelovanjem žensk in deklet v vseh vidikih afganistanske družbe.

Obe strani sta govorili tudi o močni ameriški humanitarni pomoči neposredno Afganistancem. Pogovori so bili odkriti in profesionalni, ameriška stran pa je poudarila, da bodo talibane presojali po njihovih dejanjih, ne le po besedah, je sporočil Price.

Talibani so po drugi strani sporočili, da so se Američani strinjali, da bodo zagotovili humanitarno pomoč, niso pa hoteli dati političnega priznanja talibanskim oblastem. Talibani so prav tako ocenili, da je bil potek pogovorov dober.

Tiskovni predstavnik talibanov Suhail Šahin je zatrdil, da je zunanji minister Afganistana Američanom zagotovil, da talibani ne bodo dovolili izkoriščanje Afganistana za napade skrajnežev na druge države. Niso pa se zavezali k sodelovanju z ZDA v boji proti Islamski državi (IS).

IS je sovražnik talibanov in je prevzel odgovornost za številne teroristične napade v Afganistanu, vključno s petkovim napadom na šiitsko mošejo, v katerem je umrlo 46 ljudi. Šahin je zagotovil, da so sposobni sami obvladati IS na svojem ozemlju.