Ker poleg vzhodnega in zahodnega izvoza tam seveda nujno potrebujejo še tretjega – navsezadnje ima sosednje Naklo kar dva izvoza, zato se ne spodobi, da jih ima središče Gorenjske enako ali manj. In komu bo izvoz Kranj sever namenjen? Pa komu mar!? Kot da je to pomembno. To je ena taka tipična slovenska zgodba, kot smo jo na tem mestu že opisovali, o novi cesti, ki ne pelje nikamor, nekaj metrov pred gozdom, kjer se cesta konča, pa bo nujno treba postaviti prehod za pešce.

Ker cilj je jasen: pri cestah je pač treba počrpati čim več državnih in evropskih sredstev, samo da se zgradijo. Kam naše ceste vodijo, pa je danes drugorazredno vprašanje.