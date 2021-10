Thorir Hergeirsson, Islandec na selektorski klopi Norveške, je od 14 igralk, ki so v četrtek v Bekkestui povozile Slovenijo, v Stožice pripeljal le peterico. Pri gostjah je manjkalo devet igralk, ki so na prvi tekmi skupaj dosegle kar 21 golov od 29. A je rezervna zasedba vseeno odnesla zmago proti Slovenkam, pri katerih se je po želodčnih težavah vrnila Elizabeth Omoregie, še vedno je manjkala poškodovana Ana Gros, med šestnajsterico sta v primerjavi s prvo tekmo manjkali Manca Jurič in Karin Kuralt, v ekipo je poleg Omoregiejeve prišla še Aneja Beganović.

Gostiteljice je namesto selektorja Dragana Adžića, ki je bil odsoten iz družinskih razlogov in je odpotoval v domovino, Črnogorec pa naj bi bil tudi glavni kandidat za trenerja hrvaške Podravke, vodila pomočnica Branka Mijatović. Ekipa rezervne selektorice je odlično začela (3:0, 7:3), a so jo Skandinavke ujele pri izidu 7:7 v 16. minuti, sedem minut kasneje pa prvič povedle (9:8). Tudi začetek drugega polčasa je pripadel gostjam, ki so sredi tega dela igre prvič vodile za štiri gole (20:16).

Slovenke so nato zaostanek prepolovile (18:20), a v minuti in dvajsetih sekundah so Norvežanke naredile delni izid 3:0. Ko so kasneje aktualne prvakinje Evrope dosegle rekordno prednost šestih golov (25:19, 26:20), je bilo jasno, da bodo na deseti medsebojni tekmi desetič skalpirale Slovenke, ki so proti njim najmanj izgubile za gol (28:29 na SP 2003 na Hrvaškem), največ za kar 23 (18:41 na EP 2004 na Madžarskem in 20:43 na EP 2006 na Švedskem).

»Želimo igrati agresivno v obrambi, kar pomeni, da ne prejemamo golov prek sredine obrambe. Dokler imamo sapo in hladno glavo, do takrat to še deluje, potem pa pozabimo na dogovorjene naloge. Upam, da igralke dogovorjenih principov do naslednjega zbora ne bodo pozabile, da bomo tedaj lahko nadaljevali z nadgrajevanjem, ne pa, da se bomo vračali na začetek,« se nadeja pomočnica selektorja Branka Mijatović. Ostrostrelka Barbara Lazović je bila po doseženih golih iz igre (4) prva strelka Slovenije: »Lahko smo zadovoljni s prikazanim, čeprav nismo bile boljše. V tem tednu nas je spremljalo kar nekaj težav. Na drugi tekmi v Ljubljani smo prikazale boljšo obrambo in naredile manj tehničnih napak kot na prvi.«