V Beogradu so imeli košarkarji Krke proti Megi v 3. krogu lige ABA dvakrat napad za zmago, a so na koncu ne glede na borbeno predstavo morali priznati premoč Megi. Kljub temu so Novomeščani znova potrdili, da so v letošnji sezoni sestavili zanimivo moštvo, ki vnaprej ne priznava zmage nikomur.

Prvo možnost za odmevno zmago je dolenjsko moštvo zapravilo ob koncu rednega dela. Aleksander Barcelowski je zgrešil met za vodstvo, hitro pa je na drugo stran igrišča krenil Luka Lapornik, se zapodil pod koš nasprotnika, a tam naletel na previsoke ovire. V podaljšku je Krka že vodila za pet, a je nasprotnik ujel priključek in povedel. Gostje so ob zaostanku za točko krenili v zadnji napad. Prvi strelec tekme Rok Stipčević (25 točk) je lepo preigral obrambnega igralca, ob tem pa se mu je odprl povsem prazen prostor do obroča. Hrvaški košarkar ga je izkoristil, a se prepozno zaustavil za neoviran met. Njegov poizkus je tako obstal na sprednjem delu obroča in velika priložnost Krke je splavala po vodi. »Pokazali smo pravi pristop, željo in veliko borbo. V izenačeni tekmi se nismo predajali, v podaljšku pa nam je zmanjkalo energije in igralcev v rotaciji. Imeli smo veliko težav s prekrški, še posebej visoki igralci. A sem zadovoljen, saj smo očitno na dobri poti,« pravi trener Krke Dalibor Damjanović.

Cedevita Olimpija danes proti FMP računa na tretjo zmago v ligi ABA. »FMP ima atletsko moštvo, v nasprotju s prejšnjimi sezonami premore kar nekaj izkušenih igralcev. Obenem pa lahko na njihovem seznamu najdemo kar nekaj šolanih košarkarjev. Zagotovo nas ne čaka lahka tekma, zato se ustrezno pripravljamo in analiziramo naše tekmece,« je previden trener Olimpije Jurica Golemac.

Liga ABA, 3. krog: Igokea – C. zvezda 75:68 (Waller 15; Kalinić 16), Budućnost – Split 75:66 (Kuridža 18; Bajo 20, Barič 12), Partizan – S. centar 79:57 (Smailagić 13, Glas ni igral; Vinales, Baćović in Kamenjaš po 10), Mornar – Borac 85:90 (Lewis 23; Lešić 23), Zadar – Cibona 67:68 (Luković 16; Prkačin in Reuvera po 12), Olimpija – FMP (danes ob 18. uri), vrstni red: Partizan in Cibona po 3-0, C. zvezda, Mega, Budućnost in Igokea po 2-1, Olimpija 2-0, Borac, Krka in S. centar po 1-2, FMP 1-1, Zadar, Mornar in Split po 0-3.