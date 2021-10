Nova steza v koledarju svetovnega prvenstva v motokrosu v Lacapelle Marivalu na jugovzhodu Francije slovenskemu asu Timu Gajserju ne bo ostala v najlepšem spominu. Po šestem mestu na prvi vožnji in tretjem na drugi je skupno sicer zasedel tretje mesto in se znova povzpel na stopničke, a je zato izgubil rdečo številko vodilnega v skupnem seštevku razreda MXGP. V tem so se namreč premešala mesta vodilne trojice. Do te dirke drugi, Nizozemec Jeffrey Herlings, se je z današnjo zmago povzpel na vrh, doslej tretji, Francoz Romain Fevbre, je skočil na drugo mesto, po zadnji dirki v Nemčiji vodilni Tim Gajser pa je zdaj padel na tretje.

»Za nas je bil to precej težek konec tedna. Na stezi nisem užival, bila je precej zaprta in tehnična, Jeffrey in Romain sta bila enostavno boljša,« je po dirki povedal Tim Gajser, ki je imel precej težav predvsem na startu. Po precej slabem prvem je tako prvi del prve vožnje prebil na robu deseterice in nato naredil še napako, po odličnem zaključku pa se kljub temu prebil do šestega mesta. V drugi vožnji je bil medtem dolgo časa četrti, nekaj krogov pred koncem pa prehitel veterana Antonia Cairolija in si s tretjim mestom v tej vožnji tudi skupno na dirki privozil uvrstitev na najnižjo stopničko.

»Oba starta sta bila slaba, za tem pa je bilo na tej stezi zelo težko prehitevati, saj je bila glavna linija precej hitrejša od vseh drugih. Stopničke so sicer tu, a s končnim izkupičkom zagotovo nisem zadovoljen. Je pa po drugi strani res, da je do konca sezone še dovolj dirk, zato se moramo zbrati in se vrniti močnejši,« je povedal Gajser, ki bo imel naslednjo priložnost za nov vzpon na vrh že konec tedna na dirki za VN Španije.