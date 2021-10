Danska je še naprej hit kvalifikacij za svetovno prvenstvo v nogometu, saj je še naprej stoodstotna. V sedmem krogu kvalifikacij je na gostovanju v Moldaviji s štirimi goli že v prvem polčas dosegla že sedmo zaporedno zmago. Obenem ima tudi izjemno razliko v zadetkih 26:0 in je edina, ki v evropskem delu kvalifikacij ni prejela gola. S tem so si Danci zagotovili najmanj dodatne kvalifikacije, tako kot že prej Španija, Francija in Belgija, a bodo težko izgubili prvo mesto, saj imajo pred drugouvrščenimi Škoti (po preobratu so z golom v sodnikovem dodatku premagali Izrael s 3:2) sedem točk prednosti.

Na tekmi Švica – Severna Irska (2:0) v Ženevi je bil v središču zanimanja najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić. Mariborčan je že v 37. minuti izključil levega branilca Severne Irske Jamala Lewisa, saj mu je pokazal drugi rumeni karton (prvega je prejel v 23. minuti), potem ko je zavlačeval z izvajanjem avta. Po tekmi se je v središču pozornosti znašel kapetan Švice Xherdan Shaqiri, ki ima albanske korenine. Medtem ko je dajal izjavo pred televizijskimi kamerami, je do njega stopil moški in ga ogrnil z jakno, na kateri je bil viden emblem Osvobodilne vojske Kosova. Nogometaš je bil najprej zmeden, ko pa je videl, kaj se dogaja, se je nasmehnil in snel jakno. Poteza je vzbudila veliko ogorčenja predvsem v Srbiji, kjer so se mediji razpisali o škandalu.

Portugalec Cristiano Ronaldo je svetovni rekord po številu doseženih golov za reprezentanco povišal na 112. Na prijateljski tekmi proti Katarju, ki je bila že 181. njegova za reprezentanco, je dosegel vodilni zadetek za Portugalsko, ko je zmagala s 3:0.