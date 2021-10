Opozicijska konservativno-liberalna koalicija Skupaj je zmagala na čeških parlamentarnih volitvah, ki so potekale v petek in soboto. Glavni poraženec je aktualni premier in milijarder Andrej Babiš, ki so mu predvolilne ankete napovedovale zmago, zdaj pa v spodnjem domu parlamenta niti nima več zaveznikov, da bi sestavil vladno večino in ostal na oblasti. Volilna udeležba je bila 65,4-odstotna, za 4,5 odstotka višja kot leta 2017.

Popoln potop socialdemokratov

Zmagovita koalicija Skupaj je dobila 27,8 odstotka glasov in 71 od 200 sedežev v spodnjem domu. Babiševa stranka Ano je druga s 27,1 odstotka, a vseeno z enim poslancem več (72). Levosredinska opozicijska zveza Piratov in Županov je dobila 15,6 odstotka glasov in in 37 sedežev. Skrajno desna stranka Svoboda in neposredna demokracija (SPD) pa je dobila 9,6 odstotka glasov in 20 sedežev.

To so tudi vse stranke, ki so prišle v parlament. Ne socialdemokrati, ki so še leta 2010 in 2013 na volitvah zmagali, ne komunisti namreč niso dosegli 5-odstotnega volilnega praga. Na obe stranki se je doslej opirala Babiševa vlada. Za sedanjega premierja so volitve poraz tudi zato, ker se je slabo odrezala SDP, s katero je menda nameraval sestaviti prihodnjo vlado in ki je med drugim napovedovala referendum o izstopu iz EU.