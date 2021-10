»Po koeficientih je favorit Rusija, vendar v Ljudskem vrtu nikoli nikomur drugemu ne priznavam nobene vloge favorita. Tako je bilo v klubskem nogometu in tudi v reprezentančnem. Upam, da bosta vzdušje in tekma dobra, prav tako tudi izid za nas,« je samozavestno napovedal selektor Slovenije in rojeni Mariborčan Matjaž Kek, ko ga je novinar iz Rusije na tiskovni konferenci vprašal, kdo je favorit na današnji tekmi osmega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo med Slovenijo in Rusijo v Mariboru.

Bijol: Moč Rusije je v ekipi Slovenija si je z visoko zmago v petek na Malti s 4:0 zelo dvignila samozavest. Če želita Oblak in druščina ohraniti upanje na osvojitev drugega mesta, ki vodi v dodatne kvalifikacije, morajo drevi premagati Rusijo. Slovenski račun za drugo mesto je, da zmaga na vseh treh tekmah (Rusija, Slovaška, Ciper) do konca, porazi Rusijo drevi v Mariboru in novembra Hrvaško v Splitu. »Zavedamo se kakovosti Rusije in zahtevnosti tekme. Upam, da bomo s pomočjo čim več gledalcev odigrali kakovostno tekmo,« je pred včerajšnjim zadnjim treningom, ki ga je opravil kar na pomožnem igrišču ob stadionu Ljudski vrt, razmišljal Kek. Iličić, Lovrić, Šporar, Šeško, Stojanović in Blažič je dolg seznam reprezentantov, ki imajo zdravstvene težave, a naj bi večina stisnila zobe. Rusi imajo na Ljudski vrt slabe spomine, saj jih je Slovenija pred 12 leti v Mariboru z golom Zlatka Dedića premagala v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvi 2010 v Južni Afriki. »Od spominov se ne živi, življenje teče hitro naprej. Meni je fino vsakič, ko pridem v Ljudski vrt, a to bo popolnoma nova tekma s povsem drugimi akterji. Tedanji in sedanji ekipi je nemogoče primerjati. Upam, da bo vzdušje takšno, da nas bo gnalo naprej,« je na vprašanja o preteklosti odgovarjal Kek. Medtem ko je Kek stresal komplimente na račun kakovosti Rusije in dolgega niza nepremaganosti, so imeli ruski novinarji veliko pripomb zaradi skromne predstave v petek proti Slovaški. »Rusija je zmagala in to je najpomembneje. Je v bitki s Hrvaško za prvo mesto. Novi selektor Karpin je v ekipo prinesel novo filozofijo in novo energijo. Veliko je novih igralcev, malo pa sem vesel, da ni Dzjube glede na to, kako smo smo bili videti v prvem polčasu v Sočiju,« je sklenil Kek. Tekma bo posebna za centralnega branilca Jako Bijola, saj igra v Moskvi za CSKA. »Igralce dobro poznam. So zelo kakovostni. Tekma bo malo drugačna, saj bo nekaj posebnega igrati proti svojim soigralcem. Največja moč Rusije je v ekipi. Nobenega igralca ne bi posebej izpostavljal. Naša pričakovanja so velika,« je menil Jaka Bijol.