Ker nesreča nikoli ne pride sama, je moral papež tudi svoje najbližje sodelavce zamenjati in sodno preganjati tudi zaradi finančne goljufije in pranja denarja. Si predstavljate 300.000… Kaj, za toliko denarja so ogoljufali? Ne, ne. To je premajhna številka. Tista gre na milijone. Tristo tisoč otrok so zlorabili duhovniki, in to samo v Franciji v obdobju 70 let.

Papež se je opravičeval za nečedna dela svojih bratov po Kristusu. Dvesto šestnajst tisoč zlorabljenim otrokom se je opravičil papež, namesto da bi se tem otrokom opravičilo najmanj 3000 duhovnikov, povzročiteljev teh zločinov. Do nedavnega je bila Irska evropska država z največ od duhovščine zlorabljenih otrok. Ob bok se ji je sedaj postavila Francija.

Duhovnikov, navajenih na tostranske rajske užitke, je več kot dovolj. Dvomim, da bodo dovolili, da jim papež s svojimi spremembami dela zgago v njihovem brlogu. Posebno zato, ker je dregnil v osje gnezdo, ko je na obisku na Slovaškem obsodil kolaborantsko vlogo slovaške Cerkve v drugi svetovni vojni. Komaj čakam, da obišče Slovenijo. Mogoče ga bo zbodla tudi vloga slovenske Cerkve v drugi svetovni vojni, saj se ta še ni opravičila slovenskemu narodu za svojo takratno kolaboracijo.

Papež bi se, zaradi množice nasprotnikov njegovih reform, moral spomniti čiščenja avgijevega hleva. Zadevo bi opravil hitreje in učinkoviteje. Njemu v pomoč bom tudi jaz pristavil svoj navdih in bom posamezna razmišljanja otrok o verskih vprašanjih naslovil na blog pod šifro »utrinki iz vzgoje mladeži. tj«. Mogoče bo le imel občutek, da ni sam v tej borbi za sodobnejšo in manj nevarno Cerkev.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani