Razumem zdravnika, ki verjame, da rešitve za vse zdravstvene težave prihajajo edino s tekočih trakov pohlepne farmacevtske industrije, ki si je popolnoma podredila medicino in zdravnike spremenila v distributerje svojih kemikalij, ki jih ekskluzivno imenujejo zdravila. V nobenem meni znanem nastopu ni pozval ljudi k drugačni človeški solidarnosti kot z nastavljanjem leve roke. Niti enega samega nasveta, kako bi lahko prebivalci krepili svoj obrambni sistem, kako skrbeli za svoje zdravje, posebno v primeru okužbe. Vse se je zreduciralo na pozive, naj zaupamo stroki.

Kateri stroki? Tisti, ki na nepošten in nestrokovne način favorizira le cepljenja? Tisti, ki je prisegala na cepivo AstraZenece in ga potem umaknila? Ki je favorizirala cepivo Janssena in ga zdaj umaknila? Na Finskem in drugod so že omejili uporabo cepiva Moderne. Stroki, ki je svetovala, potem odsvetovala in ponovno svetovala nošenje mask? Stroki, ki je svetovala razkuževanje stopnišč, dvigal, a potem ugotovila, da je to nekoristno? Stroki, ki je z napačnim zdravljenjem covidnih bolnikov sokriva za smrti ljudi? Stroki, ki je prisegala na zdravilo remdesivir, a si potem premislila? Stroki, ki ne dovoli uporabe ivermektina? Stroki, ki je trdila, da cepiva ščitijo 96-odstotno eno leto, zdaj pa je ta odstotek upadel na približno 60 odstotkov, in to kratek čas? Stroki, ki trdi, da prebolevnost ščiti šest mesecev, pa osem mesecev, pa spet šest mesecev, a v sosednji Hrvaški pa 12 mesecev? V tej državi, kljub precej nižji precepljenosti, umira manj ljudi kot pri nas. Naj bi verjeli stroki zato, ker ta verjame farmaciji?

Kot član vlade je minister za zdravje podprl sramotno odločitev vlade, da za promocijo cepiva janssen povabi in cepi tudi tiste, ki jim vsa stroka tega sveta odsvetuje cepljenje. In za nameček je privolil v vladni odlok, da cepljeni z janssenom izpolnjujejo pogoj PCT v trenutku, ko iglo izvlečejo iz mišice. Kako neumen je ta odlok, priča dejstvo, da bodo tisoči v 14 dneh, kolikor je potrebno, da cepivo začne delovati, imeli občutek zaščitenosti, obiskovali bodo vse lokale, trgovine in prireditve, kamor zdravi necepljeni ne smejo. Tako so izpostavili resnemu tveganju na tisoče drugih, ki so bili v stiku z janssenovci. Tudi molk posvetovalne skupine ob takem ukrepu vlade, ki deluje pod okriljem njegovega ministrstva, je že razlog za njegov odstop in odstavitev vodje skupine. Pogoj PCT izpolnjujejo tudi tisti, ki so se prvič cepili lanskega decembra, ki jih cepivo skoraj ne ščiti več.

In morda najpomembnejše: na nepošten način je vlada uvedla prikrito obvezno cepljenje. Tako se je izognila moralni in materialni odgovornosti, enako kot proizvajalci cepiv. Posledično noben cepljeni nima nobene možnosti izterjati kakršno koli odškodnino za posledice cepljenja, saj je cepljenje uradno prostovoljno. Upoštevati je treba, da so skoraj brez izjeme vsi cepljeni brez opozoril na morebitne škodljive učinke in brez opozoril, da cepiva ščitijo le delno, in da so cepljeni lahko prenašalci virusa. Nekateri so podpisovali soglasja brez prave vsebine. Prevara brez primere. In brez odgovornosti.

Ivan Soče, Maribor