S Hrvaške prihaja še ena grozljiva zgodba, ki se je tragično končala za enajstletnika. 34-letno žensko, najstnikovo mamo, tožilstvo v Veliki Gorici preganja zaradi suma kršitve otrokovih pravic, kar da je privedlo do otrokove smrti. Očitajo ji, da otroka ni peljala na zdravljenje, čeprav ji je zdravnik večkrat pojasnil, kako huda je bolezen in do kako hudih posledic lahko pride, če ne bo storila nič. Otrokova bolezen je hitro napredovala, stanje pa se je tako poslabšalo, da je umrl.

Hrvatico tožilstvo preganja tudi zato, ker je od avgusta leta 2018 do maja 2019 v humanitarni akciji v Zagrebu zbirala denar za zdravljenje otroka. Na njegovo ime je na banki odprla račun, na katerem se je nabralo za skoraj milijon kun sredstev, kar je okoli 133 tisoč evrov. Nekaj manj kot polovico zneska je ženska porabila zase.