V soboto so britanske oblasti prestregle 491 ljudi, v petek pa 624. Francoske oblasti so ob tem v teh dveh dneh še 414 migrantom preprečile pot proti Veliki Britaniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Britanske oblasti so po besedah vodje pristojne ekipe notranjega ministrstva Dana O'Mahoneyja odločene ukrepati spričo »nesprejemljivega porasta nevarnih prečkanj preliva«.

Glede na podatke britanske tiskovne agencije PA je v letošnjem letu v manjših čolnih Otok doseglo več kot 17.000 migrantov, kar je več kot dvakrat toliko kot v celotnem lanskem letu. Kot je navedel O'Mahoney, so obenem 13.500 migrantom pot letos preprečili.

Razmere v Rokavskem prelivu so prispevale tudi k okrepitvi napetosti med Veliko Britanijo in Francijo. Francoski notranji minister Gerald Darmanin je v soboto med obiskom na severu Francije pozval k pogodbi med Londonom in EU, ki bi urejala področje migracij.

Britansko vlado je obenem pozval, naj spoštuje svojo zavezo, da bo Franciji plačala približno 62 milijonov evrov za financiranje okrepljenih policijskih sil na severni obali Francije.

V državi vladajoči konservativci so po brexitu obljubili, da bo Velika Britanija znova prevzela nadzor nad svojimi mejami. V tej luči so že predlagali prenovljeno zakonodajo s področja azila. Terjajo strožje zaporne kazni za tihotapce ljudi in celo za same migrante.