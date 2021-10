Gajser je bil danes šesti v kvalifikacijah, po slabšem startu pa je prvi del dirke prebil na robu deseterice, nato naredil še napako in spet izgubil nekaj mest, na koncu pa se je prebil še do šestega. Na ta način je spet ostal brez vodstva v seštevku sezone, saj sta bila oba najbližja tekmeca tokrat pred njim in povsem na vrhu.

Zmagal je domačin Romain Febvre pred Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom in Švicarjem Jeremyjem Seewerjem.

Zdaj ima v SP na prvem mestu Herlings 435 točk, Febvre je drugi s 432, Gajser, ki je bil pred to dirko z minimalno prednostjo prvi, pa je zdaj pri 430 točkah.

V razredu MX2 je Jan Pancar v prvi vožnji osvojil tri točke za 18. mesto. Zmagal je Francoz Tom Vialle.

Jaka Peklaj je v evropski konkurenci razreda EMX 125 obstal v kvalifikacijah.

Start druge vožnje v MXGP bo ob 16.10, v MX2 pa ob 15.10.