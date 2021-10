Merklova je ob začetku srečanja z Benetom poudarila, da bo varnost Izraela vselej osrednjega pomena in glavna naloga vsake nemške vlade.

Pri tem je omenila zločine v pretekli nemški zgodovini. Po zločinih proti človečnosti med holokavstom je bilo mogoče ponovno vzpostaviti odnose med Nemčijo in Izraelom, je dejala Merklova, ki se je udeležila seje izraelske vlade v Jeruzalemu.

Vendar pa bi bilo napačno te odnose omejiti zgolj na ta vidik, je dejala in izpostavila varnost Izraela, za katero da se bo Nemčija vselej čutila odgovorna.

Izraelski premier je pohvalil Merklovo za krepitev odnosov med državama. Ti »nikoli niso bili trdnejši«, je dejal in kanclerko označil za »moralni kompas Evrope«.

Benet je pred njenim obiskom Izraela dejal, da naj bi s kanclerko govorila o regionalni varnosti, vprašanju neodvisne palestinske države in iranskem jedrskem programu.

Merklova se bo ob Benetu srečala še s predsednikom države Jicakom Hercogom in zunanjim ministrom Jairjem Lapidom.

Popoldne bo obiskala muzej spomina na holokavst Jad Vašem v Jeruzalemu, kjer bo skupaj z Benetom položila venec, nato pa ji bodo na inštitutu za tehnologijo Tehnion v Haifi podelili častni doktorat.

To je njen osmi in zadnji obisk Izraela v vlogi nemške kanclerke, preden se bo po 16 letih poslovila od politike. Do oblikovanja nove nemške vlade sicer ostaja na kanclerskem položaju.