Slovenska jadrnica, ki je izvrstno začela nastop, je imela veliko smole. Po zelo močni burji je bila najhitrejša na prvih dveh bojah, potem pa je prišlo na njej do okvare. Posadki je uspelo, da se jadrnica ni prevrnila in jo je nekako tudi popravila. Nato je plula proti vetru za Arco, ki je tudi prvi prečkal ciljno črto.

Komaj so rešili barko

»Pripona, ki drži glavno jadro na jambor, se je iztaknila in jadro se je znižalo. Zato smo se skorajda prevrnili. Komaj smo rešili barko. Še težje je bilo vse skupaj zaradi močnega sunka vetra z druge strani barke,« je za STA okvaro opisal Gorazd Mauri, direktor ekipe EWOL, pod katero sodi Way of Life.

Težave so bile zaradi močnega vetra, pihal je tudi s 40, 50 vozli, še večje. »Zagotovo smo stali na mestu kakih pet minut in je šla zmaga po vodi. Toda obenem je treba reči, da je danes zaradi takega močnega vetra vsaka jadrnica, ki je prečkala ciljno črto, zmagovalka. Nam pa je ne le uspelo, da se nismo prevrnili, ampak smo potem nadaljevali z jadranjem do drugega mesta,« je dodal Mauri.

Vinčec je ekipo pred okvaro popeljal do precejšnje prednosti. »Na prvi boji smo imeli veliko prednost. Izbrali smo pravo startno linijo in izvrstno začeli plov. Tudi v nadaljevanju je bilo super, vse do okvare, ki nam je prekrižala obrambo naslova,« je izpostavil Mauri.

Regatni odbor je nekaj pred deseto potrdil start ob 10.30, zaradi vremenskih napovedi, povečanja hitrosti burje po 12. uri, pa je iz tekmovanja izločil manjše jadrnice passere, meteor, IX in VIII. Prijavljenih je bilo sicer prek 16.000 jadrnic.

Najboljšo slovensko ekipo je tudi tokrat vodil vodil Gašper Vinčec, dvakratni olimpijec v razredu finn. Na OI v Atenah 2004 je osvojil 20., v Pekingu 2008 pa sedmo mesto, medalje pa je osvajal na SP in EP.