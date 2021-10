Bolnišnično zdravljenje potrebuje šest bolnikov manj kot dan prej, število covidnih bolnikov, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje, pa glede na dan prej ostaja nespremenjeno.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi 11.762 aktivnih primerov okužbe, kar je 43 več kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 794, kar je šest manj kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili 555 okužb na 100.000 prebivalcev, kar je dva več v primerjavi s povprečjem dan prej, kažejo podatki NIJZ.

V soboto so sicer opravili tudi 13.003 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas po podatkih vlade cepljenih 1.134.963 ljudi oz. 54 odstotkov prebivalstva. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 64 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 75 odstotkov.

Z vsemi odmerki cepiva pa je cepljenih 1.042.454 prebivalcev, kar je 49 odstotkov celotnega prebivalstva, 59 odstotkov med starejšimi od 18 let in 70 odstotkov starejših od 50 let. V soboto so sicer cepili 1339 ljudi.