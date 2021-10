V osrednji Rusiji je nekaj po deveti uri zjutraj skoraj takoj po vzletu strmoglavilo letalo tipa L-410, na katerem je bilo dvajset padalcev in dva člana posadke. Po zadnjih informacijah oblasti je šestnajst oseb umrlo, ostalih šest, ki so jih rešili iz razbitin, je hudo poškodovanih in so v bolnišnici.

Po navedbah ministrstva za nesreče in izredne razmere je letalo strmoglavilo med letom nad rusko republiko Tatarstan. Sodeč po fotografijah se je prelomilo na pol, ob trku s tlemi je tudi zagorelo, a so gasilci in reševalci ogenj hitro pogasili. Vzrok nesreče zaenkrat še ni znan, preiskovalci pa po prvih informacijah tehtajo med dvema možnostma – da je bilo letalo zaradi števila potnikov preobremenjeno, morda pa je šlo za človeško ali tehnično napako, zaradi česar naj bi pilot skušal zasilno pristati.

Podobna prometna nesreča se je septembra pripetila v Irkutsku, v njej so umrle štiri osebe, dvanajst jih je bilo ranjenih. Vzroki letalskih nesreč z nekaj deset žrtvami v Rusiji so pogosto kršitev varnostnih pravil, zastarela tehnologija ali človeška napaka.