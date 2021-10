Namen projekta MiR (Morje in reka, mlinščice in Rižana) je bil ovrednotiti in revitalizirati okolico reke Rižane. Projekt, ki se izvaja v sklopu LAS Istre, je vreden okoli 120.000 evrov, sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Slovenija, vodilni partner projekta je ZRS Koper, partnerji pa Krajevna skupnost Dekani, samostojna podjetnica Ana Bordon in Ribiška družina Koper.

Ovrednotili in revitalizirali reko Rižano

V sklopu projekta so ovrednotili in revitalizirali reko Rižano, jo postavili v kontekst simbioze narave in ljudi, ki na tem območju bodisi živijo bodisi sem prihajajo, so ob dogodku v sporočilu za javnost povzeli besede direktorja ZRS Koper Rada Pišota.

Kot je poudarila vodja projekta Vesna Mikolič, so dosegli glavni cilj projekta, t.j. ovrednotenje reke Rižane in njene okolice: »Domačini in naključni obiskovalci se vse bolj zavedamo pomena in lepote tega okolja ter smo pripravljeni nadaljevati skrben odnos do reke. Tudi pristojne službe za upravljanje z reko in urejanje njene okolice so bile v tem času bolj aktivne kot leta poprej in želimo si, da bi se s tako aktivnim pristopom nadaljevalo.«

Na štirih točkah miru ob tematski poti je na informativnih tablah reka predstavljena s svojo kulturno in naravno dediščino, kot vir energije in vir ustvarjalnega navdiha. Bogastva Rižane so na številnih delavnicah spoznavali mladi in malo manj mladi, na Kmetiji Bordon pa se bo predvajal informativni video, ki si ga bodo lahko ogledali vsi obiskovalci, ki bodo pri Bordonovih po novem lahko dobili svežo moko, mleto na novem mlinu z mlinskimi kamni na električni pogon, so še zapisali v ZRS Koper.