Glede na zadnje izide je na volitvah, ki so potekale v petek in soboto, populistična stranka Ano osvojila 27,1 odstotka glasov in si v 200-članskem parlamentu obeta 72 sedežev.

Opozicijski zavezništvi sta skupaj medtem osvojili najmanj 108 poslanskih mandatov. Zavezništvo Spolu (Skupaj), ki združuje stranko TOP 09, Demokratsko državljansko stranko (ODS) in krščanske demokrate (KDU-ČSL), je prejelo 27,8 odstotka podpore. Liberalno zavezništvo Pirati in župani (STAN) pa je osvojilo 15,6 odstotka glasov.