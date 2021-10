V izjemni in dolgo enakovredni boksarski predstavi sta se oba boksarja večkrat znašla na tleh ringa v T-Mobile Areni v Las Vegasu. Sodnik je Wilderju že štel za predčasen konec v tretji rundi, ko se je po močnem udarcu znašel na tleh. Fury je bil dvakrat na tleh v naslednji rundi in pred porazom ga je takrat rešil tudi gong. Občinstvo v Meki igralništva, zbralo se je skoraj 16.000 gledalcev, je uživalo v dolgo pričakovanem boksarski poslastici.

Fury: »To je bila odlična borba«

Wilderja si je v deveti rundi ogledal zdravnik, ki je preveril poškodbo očesa. Nato je spet padel v 10. rundi in Fury je že dvignil roke v znak zmage, tekmec pa se je vnovič dvignil. Dvoboj je šele v naslednji rundi predčasno odločila desnica kar 206 cm visokega boksarja iz Manchestra. »To je bila odlična borba. Res me je prisili, da sem si prigaral svoj honorar. Vedno sem trdil, da sem najboljši boksar na svetu. To sem dokazal, on je drugi najboljši,« je po tekmi dejal zmagovalec, ki v poklicni karieri ni doživel poraza in dodal, da so bili njegovi dvoboji z Wilderjem trilogija športa, enakovredni vsaki športni zgodbi.

Wilder je v bogati karieri doživel tretji poraz, morda je bil to zanj tudi zadnji dvoboj v karieri. Lahko se pohvali z 42 zmagami, med katerimi jih je 41 dobil predčasno. Tudi Fury je priznal, da je bil Wilder blizu 43. zmage: "Bil sem na tleh, načet. Wilder ima zelo močne udarce in res je izjemen boksar."

Doslej neporaženi Britanec je le pet centimetrov nižjega Američana premagal že februarja 2020, decembra 2018 se je dvoboj med tema tekmovalcema končal neodločeno.

V svetu boksa pa ni skrivnost, da si je Fury letos želel dvoboj z rojakom Anthonyjem Joshuo, ki je bil do nedavnega prvak po verzijah IBF, WBO in WBA, saj bi s tem postal nesporni prvak v vseh pomembnejših boksarskih verzijah. A v njegovi pogodbi je imela prednost klavzula o obveznem povratnem dvoboju z boksarjem iz Alabame. Joshui je pred 14 dnevi naslove odvzel Ukrajinec Oleksander Usik.

Fury bo moral zato počakati najmanj leto dni, da dobi priložnost za nov dvoboj z Usikom ali Joshuo. Njegova želja je namreč, da prvi po Lennoxu Lewisu, ki mu je to uspelo pred 21 leti, postane boksarski svetovni prvak v težki kategoriji v vseh verzijah.